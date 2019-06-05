ذكرت مصادر أمنية اليوم الأربعاء أن عددًا من العناصر الإرهابية هاجمت أحد الأكمنة الأمنية شمال غرب مدينة العريش بشمال سيناء.
وأفادت المصادر أنه يتم التعامل الآن مع تلك العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النيران، فيما شنّ الطيران الحربي غارات جوية في وقت لاحق؛ لإجبار المسلحين على الانسحاب من المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم عناصر إرهابية على كمين أمني بشمال غرب العريش وتبادل إطلاق النيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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