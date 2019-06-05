هجوم عناصر إرهابية على كمين أمني بشمال غرب العريش وتبادل إطلاق النيران

ذكرت مصادر أمنية اليوم الأربعاء أن عددًا من العناصر الإرهابية هاجمت أحد الأكمنة الأمنية شمال غرب مدينة العريش بشمال سيناء.

وأفادت المصادر أنه يتم التعامل الآن مع تلك العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النيران، فيما شنّ الطيران الحربي غارات جوية في وقت لاحق؛ لإجبار المسلحين على الانسحاب من المنطقة.