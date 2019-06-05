الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع حافظ الأسد بدمشق

أدى الرئيس السوري ​بشار الأسد​ صلاة ​عيد الفطر​ في جامع الرئيس ​حافظ الأسد​ بدمشق بحضور وزير الأوقاف والمفتي العام للجمهورية وعدد من المسؤولين في ​الدولة​ والحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين.

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