أعلن السيناتور الروسي سيرغي تسيكوف الذي يمثل القرم في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، في تصريحات صحفية أن "هناك طريق قصير جدا لعودة القرم إلى أوكرانيا"، موضحا أن " بإمكان أوكرانيا إعادة ضم القرم لإدارتها إذا انضمت أوكرانيا إلى روسيا مرة ثانية".
وكانت أوكرانيا قد انضمت إلى روسيا قبل أكثر من 300 عام وانفصلت عن روسيا في عام 1991 حين أعلن اتحاد الجمهوريات السوفيتية حل نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر سيناتور روسي: هناك طريق قصير لعودة القرم الى أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.