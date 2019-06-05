سيناتور روسي: هناك طريق قصير لعودة القرم الى أوكرانيا

أعلن السيناتور الروسي سيرغي تسيكوف الذي يمثل ​القرم​ في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، في تصريحات ​صحفية​ أن "هناك طريق قصير جدا لعودة القرم إلى ​أوكرانيا​"، موضحا أن " بإمكان أوكرانيا إعادة ضم القرم لإدارتها إذا انضمت أوكرانيا إلى ​روسيا​ مرة ثانية".

وكانت أوكرانيا قد انضمت إلى روسيا قبل أكثر من 300 عام وانفصلت عن روسيا في عام 1991 حين أعلن اتحاد الجمهوريات السوفيتية حل نفسه.