أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن كتل هوائية معتدلة الحرارة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة احيانا دون تعديل على ​درجات الحرارة​ في المناطق الساحلية والجبلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات. أما الجمعة فيكون غائم جزئيّاً الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة.