أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن كتل هوائية معتدلة الحرارة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة احيانا دون تعديل على درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية.
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. أما الجمعة فيكون غائم جزئيّاً الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة.
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