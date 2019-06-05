عبدالله: هشاشة بعض الوزراء ظهرت بعد جريمة طرابلس بحق الوطن

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "بعد جريمة ​طرابلس​ بحق الوطن والشعب والمؤسسات العسكرية، ظهرت هشاشة بعض الوزراء وعدم فهمهم للرسالة الدموية، وانكشف الغياب الكلي للتضامن الوزاري، وتعالت المزايدات والسجالات الغير مسؤولة من كل حدب وصوب. هل رفع الغطاء عن ​الحكومة​؟".

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