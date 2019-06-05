قوى الأمن: توقيف جميع افراد عصابة لترويج العملة المزيفة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار متابعة ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لخطة عملها القاضية برصد وتعقب وتوقيف أفراد عصابات ترويج العملات المزيفة على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد ان تكاثرت هذه العمليات في ​محافظة جبل لبنان​، كلفت الشعبة قطعاتها المختصة لإجراء الإستقصاءات والتحريات اللازمة لكشف هوية أفراد تلك العصابات وتوقيفهم. على أثر ذلك، ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية تم تحديد هوية أفراد احدى هذه العصابات، وهم كل من اللبنانيين: س. ف. (مواليد العام 1989)، ج. ب. (مواليد العام 1999)، ا. م. (مواليد العام 1999) ع. ب. (مواليد العام 1980)".

وأوضحت أنه "بتاريخ 31/05/2019، كثفت الشعبة عمليات الرصد والتعقب فتمكنت دورياتها وبعملية متزامنة، من توقيف الأول في ​بيت الشعار​ على متن سيارته نوع غولف، والثاني والثالث في محلة رومية على متن ​سيارة​ نوع بي ام والأخير في محلة انطياس على متن سيارته نوع "ليبرتي". ضبط بحوزتهم 2900$ مزورة من فئة المئة ​دولار​ مزيفة، و/10/ هواتف خليوية، وبتفتيش منزل الأخير تم ضبط 600 $ مزيفة من فئة المئة دولار وهاتف خليوي"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معهم اعترفوا بترويج العملة المزيفة. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة ​القضاء​".