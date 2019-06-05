حواط: للاسراع ببت الملفات القضائية للموقوفين في سجن رومية

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط ان "هناك من يريد ضرب لبنان أمنياً والمطلوب لمواجهة الخطر التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعاونها والتعالي عن صغائر الأمور"، مشددا على انه "من الضروري الاسراع ببت الملفات القضائية للموقوفين في سجن رومية والمطلوب إدانة المرتكبين والافراج عن الأبرياء"، محذرا من "اتهام طائفة محددة بالارهاب".
واعتبر في حديث تلفزيوني ان "الانتظام المالي لم يتحقق ومضت 6 أشهر من العام 2019 من دون موازنة وتكتل "الجمهورية القوية" يعقد اجتماعات يومية لدرس الموازنة وهدفنا ان يكون خفض نسبة العجز حقيقياً". ورأى ان "مشروع الموازنة يفتقد الرؤية الاقتصادية". وسأل "كيف يمكن حل أزمة الكهرباء وتنفيذ الخطة التي أقرّها مجلس النواب من دون تعيين مجلس لادارة الكهرباء ؟".
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