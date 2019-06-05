حواط: للاسراع ببت الملفات القضائية للموقوفين في سجن رومية

رأى عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ ان "هناك من يريد ضرب ​لبنان​ أمنياً والمطلوب لمواجهة الخطر التنسيق بين ​الأجهزة الأمنية​ وتعاونها والتعالي عن صغائر الأمور"، مشددا على انه "من الضروري الاسراع ببت الملفات القضائية للموقوفين في ​سجن رومية​ والمطلوب إدانة المرتكبين والافراج عن الأبرياء"، محذرا من "اتهام طائفة محددة ب​الارهاب​".

واعتبر في حديث تلفزيوني ان "الانتظام المالي لم يتحقق ومضت 6 أشهر من العام 2019 من دون موازنة وتكتل "الجمهورية القوية" يعقد اجتماعات يومية لدرس ​الموازنة​ وهدفنا ان يكون خفض نسبة ​العجز​ حقيقياً". ورأى ان "مشروع الموازنة يفتقد الرؤية الاقتصادية". وسأل "كيف يمكن حل ​أزمة الكهرباء​ وتنفيذ الخطة التي أقرّها ​مجلس النواب​ من دون تعيين مجلس لادارة الكهرباء ؟".