النشرة: الجيش الإسرائيلي تفقد الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن قوة اسرائيلية مؤللة، تفقدت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي على طول الخط التقني ما بين تلال الوزراني ووادي العسل، مرورا ب​الغجر​ و​العباسية​.

وكان عناصر الدورية يتوقفون من حين الى آخر عند البوابات الحديدية المثبتة على طول السياج لتفقد أجهزة المراقبة والكاميرات المثبتة عليها، قابله في الجانب اللبناني وفي محاور ​عين عرب​، سهل الماري، المجيدية وصولا حتى مزرعة بسطرا دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش و​قوات اليونيفيل​ لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ.