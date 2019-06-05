النشرة: الجيش الإسرائيلي تفقد الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن قوة اسرائيلية مؤللة، تفقدت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي على طول الخط التقني ما بين تلال الوزراني ووادي العسل، مرورا بالغجر والعباسية.
وكان عناصر الدورية يتوقفون من حين الى آخر عند البوابات الحديدية المثبتة على طول السياج لتفقد أجهزة المراقبة والكاميرات المثبتة عليها، قابله في الجانب اللبناني وفي محاور عين عرب، سهل الماري، المجيدية وصولا حتى مزرعة بسطرا دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش وقوات اليونيفيل لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ.
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