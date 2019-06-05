ترامب وافق على نقل تقنيات نووية للسعودية مباشرة بعد مقتل خاشقجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال السناتور الديمقراطي الأميركي، تيم كاين، يوم أمس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، وافقت على نقل خبرات تقنية نووية إلى السعودية مرتين بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وهاتان المرتان هما جزء من سبع مرات أخرى أعطت فيها الإدارة الأميركية الموافقة على نقل خبرات تقنية نووية إلى السعودية بدءا من كانون الأول/ ديسمبر 2017، بحسب السناتور كاين.

وكان قد ضغط كاين، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، منذ آذار/ مارس على وزارة الطاقة لإعطاء معلومات حول عمليات النقل هذه إلى السعودية، حتى حصل على أجوبة بعد شهرين من المحاولات.

وتمت الموافقة على إحدى عمليات النقل في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أي بعد 16 يوما على مقتل خاشقجي.

ونقلت الولايات المتحدة تقنيات مماثلة مرةً ثانية بعد مقتل خاشجقي في 18 شباط/ فبراير هذا العام، بحسب كاين.

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وقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في جريمة ادعت الرياض أنها نفّذت من قبل "عناصر خارج إطار صلاحياتهم".

لكن تقارير إعلامية أميركية نقلت عن وكالة الاستخبارات المركزية قولها إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو على الأرجح من أمر بتنفيذها. لكن ترامب يرفض حتى الآن تحميله المسؤولية.

وتجاوز ترامب الشهر الماضي الكونغرس ليعطي الضوء الأخضر لبيع أسلحة للسعودية التي تقود تحالفا عسكريا في حرب اليمن.

وقال كاين في بيان إن "حرص الرئيس ترامب على منح السعوديين أي شيء يريدونه، رغم اعتراض الحزبين في الكونغرس، يضر بمصالح الأمن القومي الأميركي، وهو واحد من خطوات عديدة تقوم بها هذه الإدارة، تعزز مخاطر تصاعد للتوتر في المنطقة".