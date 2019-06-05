الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لضمان حصتها من المعادن النادرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الأميركية أمس الثلاثاء، أنها تعتزم اتخاذ إجراءات "غير مسبوقة" لضمان امداداتها من العناصر الأرضية النادرة، والتي لوحت الصين مؤخرا، وهي أكبر منتج في العالم لهذه العناصر، إلى احتمال فرض قيود على تصديرها.

وتأتي تلميحات الصين وسط الحرب التجارية المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة، حيث لوحت بكين بالتهديد بوقف صادراتها من العناصر الأرضية النادرة الضرورية لقطاع التكنولوجيا والجيس، كرد على الرسوم الجمركية الأميركية.

والصين من أكبر الجهات المزودة لتلك المواد المهمة. وفيما تصاعد النزاع التجاري مع واشنطن، لوحت بكين بالتهديد بوقف صادراتها من المعادن النادرة كرد على الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، في بيان إن تقريرا جديدا يحدد 35 صنفا من المعادن بوصفها "حساسة للاقتصاد والأمن القومي" للولايات المتحدة، بينها اليورانيوم والتيتانيوم ومعادن نادرة ضرورية لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والطائرات وأنظمة تحديد المواقع "جي بي إس" وغيرها.

وقال روس إن "هذه المعادن المهمة كثيرا ما يتم إغفالها لكن الحياة العصرية تكون مستحيلة بدونها".

وأضاف "من خلال التوصيات المفصلة في هذا التقرير، ستتخذ الحكومة الفدرالية إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم انقطاع الولايات المتحدة من هذه المعادن المهمة".

من جهتها قالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح الثلاثاء، إنها ناقشت فرض "ضوابط تصدير محتملة" على المعادن النادرة خلال ندوة لخبراء الصناعة.

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وقالت هذه اللجنة المكلفة وضع المخططات الاقتصادية في تقرير "بحسب مقترحات خبراء ... يتعين علينا تقوية ضوابط التصدير ووضع آلية متابعة ومراجعة لعملية تصدير المعادن النادرة برمتها".

وقالت اللجنة إن الإجراءات تهدف إلى خفض عمليات التنقيب غير المرخصة وتهريب المواد الضرورية ولمساعدة صناعة المعادن النادرة في الصين على رفع قيمتها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد صعد موقفه تجاه الصين في مسعى للضغط عليها لتغير ممارسات تجارية يعترض عليها، لكن التصعيد الأخير تسبب في انهيار محادثات وخصوصا بسبب إجراءات أميركية ضد عملاق الاتصالات الصيني "هواوي".

في كانون الأول/ ديسمبر 2017 دعا ترامب وزارة التجارة وسواها من الوكالات الحكومية إلى تطوير مصادر جديدة للمعادن الضرورية لخفض احتمالات انقطاع الامدادات وخصوصا من مصادر أجنبية.

ويحض التقرير على اتخاذ اجراءات لتحسين الإمدادات "من خلال الاستثمار والتجارة مع حلفاء أميركا" مع تحسينات تسمح بالتنقيب في الولايات المتحدة ومنها على أراض فدرالية.

ويشير التقرير أيضا إلى خطة لتطوير جمع البيانات لتعزيز عمليات التنقيب المحلية عن المعادن.