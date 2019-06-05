5 إصابات متفاوتة في جرائم إطلاق نار في المثلث واللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب خمسة أشخاص من الطيبة وباقة الغربية وزيمر في المثلث ومدينة اللد، بينهم شابة، بإصابات متفاوتة، بينها إصابتان خطيرتان، في جرائم إطلاق نار وقعت مساء الثلاثاء وفي الساعات الأولى من فجر اليوم، الأربعاء، وهو أول أيام عيد الفطر.
وجاء أن شابة تبلغ من العمر نحو 20 عاما قد أصيبت بجروح خطيرة، فجر اليوم، بعد تعرضها لإطلاق نار في مدينة الطيبة.
وعلم أن مجهولا أطلق النار على الضحية بينما كانت أمام منزلها في منطقة مدرسة الغزالية وسط المدينة، حيث تسبب بإصابتها بجروح خطيرة في منطقة الصدر.
ونقلت الشابة المصابة إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا، في حين وصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة، وباشرت التحقيق.
ولم تضح بعد خلفية الجريمة، كما لم يعلن عن اعتقال مشتبه بهم.
وفي جريمة إطلاق نار أخرى، وقعت في أحد مطاعم مدينة باقة الغربية، أصيب ثلاثة شبان بإصابات متفاوتة بين الطفيفة والمتوسطة من المدينة وإحدى قرى زيمر.
وعلم أن إطلاق النار وقع خلال شجار في المكان.
ونقل الشبان الثلاثة إلى مستشفى "هيلل يافي" في مدينة الخضيرة.
ووصلت قوات الشرطة إلى موقع الجريمة، وأغلقت المكان، وباشرت التحقيق في الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.
وعلى صلة، أصيب شاب عربي من مدينة اللد، مساء أمس الثلاثاء، بإصابات وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار أخرى وقعت في المدينة.
ونقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما بدأت الشرطة التحقيق في الجريمة.
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