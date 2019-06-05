مصر تلاحق إرهابيين بعد هجوم استهدف كمينا بسيناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر أمنية مصرية، إن الجيش المصري يلاحق حاليا عناصر إرهابية، بعد هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العريش شمالي سيناء، صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت أسوشيتدبرس عن المصادر، أن هجوما إرهابيا استهدف كمين (بطل 14) التابع لقوات الشرطة بمدينة العريش شمالي سيناء، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن المصرية.

وأضافت المصادر أن التعامل والاشتباك جار من جانب القوات المسلحة والشرطة مع العناصر الإرهابية دون أن تكشف عن عدد الضحايا أو أي تفاصيل أخرى.

ومنذ فبراير/شباط 2018، يشنّ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء، ضد تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي.