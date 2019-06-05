ترامب: من المحتمل اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعا أنه من المحتمل اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران. وقال في تصريحات صحافية: لكنني أفضل التفاوض معها.

وقال ترامب ردا على سؤاله إن كان يمكن أن يتحدث مع الرئيس الإيراني روحاني “نعم بالطبع”.