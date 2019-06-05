الان تتابع ترامب: من المحتمل اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعا أنه من المحتمل اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران. وقال في تصريحات صحافية: لكنني أفضل التفاوض معها.
وقال ترامب ردا على سؤاله إن كان يمكن أن يتحدث مع الرئيس الإيراني روحاني “نعم بالطبع”.
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