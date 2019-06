شكرا لقرائتكم ماهي قصّة الهدية التي حصل عليها ترامب في بريطانيا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال القرن الماضي، دوّن رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ بريطانيا، فبفضل توليه لمنصب رئيس الوزراء ما بين عامي 1940 و1945 أثناء فترة حرجة من تاريخ البلاد تزامنت مع سنوات الحرب العالمية الثانية، كسب الأخير مكانة هامة، حيث وقف تشرشل في وجه القائد النازي أدولف هتلر رافضا كل مبادرات التسوية والسلام على الرغم من القصف المدمّر الذي شنّته طائرات سلاح الجو الألماني "اللوفتفافه" (Luftwaffe) على المدن البريطانية.

صورة لرئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل

صورة للقائد السوفيتي جوزيف ستالين

صورة للمارشال الألماني إرفين رومل

صورة للقائد النازي أدولف هتلر

صورة للرئيس الأميركي هاري ترومان

صورة لرئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي

صورة للدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني

كذلك لعب دورا هاما في خلق التحالف الكبير الذي ضمّ كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي لمواجهة دول المحور.

وإضافة لمسيرته السياسية والعسكرية، عرف ونستون تشرشل مسيرة صحافية وأدبية، حيث عمل هذا السياسي المحنك كمراسل ومحرر بعدد من الصحف البريطانية مثل The Graphic وThe Pioneer والدايلي تلغراف (The Daily Telegraph) ونقل العديد من الأحداث والأخبار عن المعارك بالمستعمرات البريطانية بأفريقيا وآسيا وحرب الاستقلال الكوبية، وألّف العديد من الكتب قبل أن يحصل خلال العام 1953 على جائزة نوبل للآداب.

توثيق الأحداث

منذ توليه لمنصب رئيس الوزراء عام 1940، سعى ونستون تشرشل لتوثيق أحداث الحرب العالمية الثانية ضمن كتاب من تأليفه ولمراوغة قوانين الحرب الصارمة التي منعت استخدام الوثائق السرية والحساسة للدولة، واتجه رئيس الوزراء البريطاني لجمع العديد من مراسلات الحرب اليومية وتلاخيص المذكرات التي احتفظ بها في منزله كما حصل على ترخيص من رئيس الوزراء الجديد كليمنت أتلي (Clement Attlee)، الذي استلم منصبه يوم 26 تموز/يوليو 1945 خلفا لتشرشل، سمح لمساعديه ببلوغ الأرشيف والاطلاع على جميع الوثائق شريطة أن لا تستغل أية معلومة حساسة منها.

تفوق على المؤرخين

وأثارت هذه الحادثة غضب الرأي العام سنة 1948 بالتزامن مع بداية صدور كتاب الحرب العالمية الثانية لونستون تشرشل، حيث منح رئيس الوزراء السابق إذنا ببلوغ وثائق سرية منع الأكاديميون من الإطلاع عليها.

بفضل ذلك، تفوّق ونستون تشرشل على مؤرخي تلك الفترة حيث حصل الأخير حينها على معلومات لم تتوفر لأي منهم وضلت محجوبة لسنوات. وعن كتابه قال تشرشل "في هذا الشأن سأترك الأحكام للتاريخ لكنني سأكون واحدا من المؤرخين".

صورة من مؤتمر ميونخ سنة 1938

صورة لجانب من الخراب الذي خلفه هجوم بيرل هاربر

صور للقوات الألمانية خلال استسلامها بستالينغراد

في الأثناء، مارست السلطات البريطانية رقابة على كتاب ونستون تشرشل الذي حقق رواجا كبيرا ببريطانيا والولايات المتحدة الأميركية فأدخلت عددا من التحويرات على بعض أجزائه لتجنب وقوع الحكومة في احراج مع دول أخرى.

نشر كتاب الحرب العالمية الثانية لونستون تشرشل ما بين عامي 1948 و1953 وقد تضمن الإصدار الأول منه ستة مجلدات تحدّث من خلالها رئيس الوزراء البريطاني عن الفترة ما بين نهاية الحرب العالمية الأولى وشهر تموز/يوليو 1945.

ومن خلال المجلد الأول The Gathering Storm الذي ظهر خلال العام 1948، تحدّث تشرشل على معاهدة فرساي والأزمات العالمية وصعود النازيين ومعاهدة ميونخ ودخول بريطانيا للحرب مؤكدا على حتمية وقوع هذا الصدام العالمي. أما المجلد الثاني Their Finest Hour الذي ظهر عام 1949 فقد نقل أحداث الفترة ما بين شهري أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 1940 وحدّث عن فظائع الحرب الخاطفة وسقوط فرنسا وكارثة دانكيرك وبالنسبة للمجلد الثالث The Grand Alliance الصادر سنة 1950 فقد نقل أحداث الإجتياح الألماني للاتحاد السوفيتي ودخول والولايات المتحدة الأميركية للحرب عقب هجوم بيرل هاربر وقد ظهر خلال نفس السنة المجلد الرابع The Hinge of Fate ليحدّثنا عن تقدم الألمان بالأراضي السوفيتية وهيمنة رومل على حرب الصحراء وانقلاب الوضع على الألمان تزامنا مع هزيمة ستالينغراد.

غلاف قرمزي مذهب

وسنة 1951 صدر المجلد الخامس Closing the Ring والذي نقل أحداث الخلع الأول للدكتاتور الإيطالي موسوليني سنة 1943 وبداية انهيار الجيش الألماني ومعاناة اليابانيين بالمحيط الهادئ كما ركّز أيضا على التحالف الهش الذي عاشت على وقعه كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والإتحاد السوفيتي. وبالمجلد السادس Triumph and Tragedy الصادر عام 1953، تحدّث تشرشل عن سقوط ألمانيا وبرنامج إعادة إعمار أوروبا وتزايد حدة الخلافات بينه وبين الرئيس الأميركي هاري ترومان والقائد السوفيتي جوزيف ستالين.

خلال السنوات التالية، ظهرت نسخ أخرى من هذا الكتاب وقد تكون بعضها من 12 مجلّد بينما احتوى البعض الآخر على 4 مجلدات فقط. فضلا عن ذلك، ظهرت نسخ أخرى تضمنت مجلدا واحدا اختصر فيه كل ما جاء في الإصدار الأول.

وخلال زيارته الأخيرة لبريطانيا، حصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هدية قيمة من الملكة إليزابيث الثانية كانت عبارة عن نسخة مختصرة ذات غلاف قرمزي ومذهب من كتاب تشرشل الحرب العالمية الثانية.