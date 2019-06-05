سيرج داغر: السلطة الموجودة في لبنان لا تستحق عسكرها

أكد عضو المكتب السياسي في حزب "الكتائب ال​لبنان​ية" ​سيرج داغر​ تعليقا على الاعتداء الارهابي الذي استهدف ​طرابلس​ أن "أصحاب الفكر الارهابي ليسوا بشرا وهم ما دون الحيوان"، مشيراً الى أنه "إضافة الى الأسى لدي شعور بالغضب لأن السلطة الموجودة في لبنان لا تستحق عسكرها".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح داغر أن "السلطة لا تستحق عسكرها، والناس الموجودة في ​الحكومة​ تقول أن ​الجيش​ ضعيف، ولا يمكن ان يواجه، وفي كل مواجهة نرى الجيش كيف يقف بوجه الاعداء"، مشيراً الى أنه "اليوم الجميع يستهدف الجيش من كل الجهات"، مؤكداً أن "اللبنانيين جميعا ليسوا راضيين عن أداء السلطة، فمن هم بالحكومة يقومون بالشىء ثم يقولون أنهم ضده، فهل نحن يجب أن نكون راضين؟".

وعن محاربة "​حزب الله​" للإرهاب في ​سوريا​، أوضح داغر لأنه "لولا وجود روسيا في سوريا لما صمد "حزب الله" ولا ​النظام السوري​"، مشيراً الى أن "حزب الله حارب ​الإرهاب​ في سوريا ولكن لم نكن موافقين على دخوله الى سوريا، فنحن في حزب "الكتائب اللبنانية" في فكرنا أن لبنان له علاق كثيرا بالحدود، وعندما نتحاور مع حزب الله نجد ان تفكيره مختلف فهو يفكر بالأمة والمنطقة، بينما ما يعنينا هو الـ 10452 كلم مربع".

وأشار الى "أننا نحن حزب مقاوم في لبنان، ونحن من بدأ ​المقاومة​ قبل أن يكون هناك حزب الله".