ف. تايمز:حزب الله يشعر بالألم جراء صعوبةحصول إيران على السيولة المالية

أشارت صحيفة الفاينشيال ​تايمز​ في مقال بعنوان " ​حزب الله​ يشعر بالألم جراء صعوبة حصول ​إيران​ على السيولة المالية"، إلى ان "مشاكل تواجه ​طهران​ - الداعم الأكبر لهذا الحزب- جراء العقوبات التي فرضتها ​واشنطن​".

وأضافت ان "حزب الله عمد إلى جمع تبرعات خلال رمضان على نطاق واسع، وجاب بمكبرات الصوت المركزة على السيارات في ​شوارع بيروت​، كما تداول ونشر مناصرو الحزب رسائل نصية على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ تطالبهم بالتبرع ولو ب​دولار​ واحد للحزب".

ولفتت إلى ان الأزمة المالية التي تعصف بالحزب دفعت الأمين العام، ​حسن نصر الله​، إلى إعلان "الجهاد المالي" بعدما توقف دعم إيران للحزب بسبب إعادة فرض العقوبات عليها من قبل ​الولايات المتحدة​. وأردفت أن الولايات المتحدة قدرت قيمة الدعم الذي كانت تقدمه ​ايران​ للحزب بنحو 700 مليون دولار سنوياً.