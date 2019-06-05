ف. تايمز:حزب الله يشعر بالألم جراء صعوبةحصول إيران على السيولة المالية

أشارت صحيفة الفاينشيال تايمز في مقال بعنوان " حزب الله يشعر بالألم جراء صعوبة حصول إيران على السيولة المالية"، إلى ان "مشاكل تواجه طهران - الداعم الأكبر لهذا الحزب- جراء العقوبات التي فرضتها واشنطن".
وأضافت ان "حزب الله عمد إلى جمع تبرعات خلال رمضان على نطاق واسع، وجاب بمكبرات الصوت المركزة على السيارات في شوارع بيروت، كما تداول ونشر مناصرو الحزب رسائل نصية على وسائل التواصل الاجتماعي تطالبهم بالتبرع ولو بدولار واحد للحزب".
ولفتت إلى ان الأزمة المالية التي تعصف بالحزب دفعت الأمين العام، حسن نصر الله، إلى إعلان "الجهاد المالي" بعدما توقف دعم إيران للحزب بسبب إعادة فرض العقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة. وأردفت أن الولايات المتحدة قدرت قيمة الدعم الذي كانت تقدمه ايران للحزب بنحو 700 مليون دولار سنوياً.
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