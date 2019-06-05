دانت ​وزارة الخارجية السعودية​ الهجوم ​الإرهاب​ي المسلح الذي وقع في ​مدينة طرابلس​، مؤكدة "موقف المملكة الرافض للتطرف و​العنف​ والإرهاب". ومساء الاثنين، قام الإرهابي عبدالرحمن مبسوط بثلاث عمليات في طرابلس أدت الى استشهاد 4 عناصر من ​القوى الأمنية​، 2 من ​الجيش​ و2 من ​قوى الأمن الداخلي​. وكانت العملية الأمنية قد انتهت بمقتل المنفّذ عبد الرحمن مبسوط الذي فجّر نفسه بعد تضييق الخناق عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية دانت هجوم طرابلس: نؤكد رفضنا للتطرف والإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.