أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنه "من المحتمل اتخاذ إجراء عسكري ضد ​إيران​ لكنني أفضل التفاوض معها"، وردا على سؤال حول إذا يمكن أن يتحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال: "نعم بالطبع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: من المحتمل اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران لكنني أفضل التفاوض معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.