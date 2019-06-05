دعا رئيس المجلس الانتقالي ​السودان​ي ​عبد الفتاح البرهان​ في مؤتمر صحافي لفتح صفحة جديدة للعبور نحو المستقبل، مشيرا الى أنه "تم التوجيه بالتحقيق في الأحداث المؤسفة"، مشددا على أنه " ستتم محاسبة من يثبت تورطهم في فض الاعتصام"، ومؤكدا أنه " لا مناص لأي منا إلا الاحتكام لإرادة الشعب"، معتبرا أننا " أمام صفحة جديدة في تاريخ السودان ونفتح أيادينا للتفاوض والتأسيس لسلطة شرعية".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الانتقالي السوداني: نفتح أيادينا لتأسيس لسلطة شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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