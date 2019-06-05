غوتيريس أعلن أنه فكر في بيع منزله في مانهاتن لسد عجز ميزانية الأمم المتحدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ أنه فكّر في بيع منزله في ​مانهاتن​ ب​نيويورك​ للمساعدة في سد عجز ميزانية ​الأمم المتحدة​.

وقال غوتيريس: "أول ما فعلته لدى وصولي هو السؤال عما إذا بإمكاني بيع المنزل. لست بصدد المزاح، إنها حقيقة"، مشيرا الى أنه سرعان ما أدرك إنه غير مخوّل بيع المنزل بموجب اتفاقات الأمم المتحدة مع ​الولايات المتحدة​ ​الحكومة​ المستضيفة للمنظمة الدولية.

ووصف غوتيريس مالية الأمم المتحدة بأنها "دقيقة"، قائلا: "حتى ولو سددت جميع الدول إسهاماتها في الوقت المعين وبالكامل، فإن الأمم المتحدة ستظل تواجه مشكلات مالية مع قرب نهاية العام".

وعرض غوتيريس مقترحه أمام دبلوماسيين لسد عجز مقداره 1,5 مليار ​دولار​ في ميزانية عمليات حفظ السلام وآخر مقداره 492 مليون دولار في ميزانية الأمم المتحدة العادية من جراء عدم تسديد عدد من الدول الأعضاء إسهاماتها. ويقع منزلهفي وسط مانهاتن وهو مكون من أربع طبقات مع ​حديقة​ مطلة على نهر ايست ريف، يقع في حي ساتون الراقي، وتقدر قيمته بعشرات ملايين الدولارات.

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