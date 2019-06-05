الخامنئي: خيانة بعض البلدان للقضية الفلسطينية تستدعي الانتباه

لفت ​الامام علي الخامنئي​ في خطبة صلاة ​عيد الفطر​ الى أنه "على المستوى الدولي قضية فلسطين هي القضية الاولى للامة الاسلامية وخيانة بعض البلدان لها تستدعي الانتباه"، مشيرا الى أن "مؤتمر ​البحرين​ هو مؤتمر أميركي ولكن حكام البحرين بضعفهم حضروا الارضية من أجله وليكون هناك خريطة خاطئة بالنسبة للاميركيين وحضروا ل​صفقة القرن​ التي لن تتحقق"، شاكرا "البلدان العربية و​الفصائل الفلسطينية​ الذين عارضوا هذه الصفقة".

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