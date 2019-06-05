كشفت مصادر أمنية لوكالة الـ"أسوشيتد برس" أن "الجيش المصري يلاحق عددا من الإرهابيين بعد هجوم على نقطة أمنية في العريش بشمال سيناء".
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