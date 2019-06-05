سعد الحريري يوجه باتخاذ إجراءات أمنية وعسكرية للقضاء على الإرهاب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، القوات المسلحة وجهاز قوى الأمن الداخلي، باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية مدينة طرابلس وأهلها، واستئصال الإرهاب من جذوره.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية أجراها الحريري، صباح اليوم، بوزير الداخلية ريا الحسن، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ومدير عام جهاز قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان؛ للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مراكز شرطية وعسكرية، مساء الإثنين.

وأعرب الحريري عن تعازيه لأسر القتلى من الجيش وقوى الأمن الداخلي، الذين سقطوا في المواجهة مع الإرهابي المسلح الذي نفذ العملية الإرهابية، منوها في هذا الصدد بتضحيات الجيش وقوى الأمن وكل المؤسسات الأمنية وشجاعة ضباطها وأفرادها في الدفاع عن أمن اللبنانيين وسلامتهم.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية أهالي مدينة طرابلس، إلى التضامن مع الجيش وقوى الأمن، وتعاونهم مع الأجهزة المختصة لكشف بؤر الإرهاب واستئصال أي وجود لها بالمدينة، مشددا على أن طرابلس ستبقى عصية على التطرف والخارجين على القيم الحقيقية للإسلام.

كان إرهابي يدعى عبد الرحمن مبسوط نفذ، أمس، هجوما مسلحا على تمركزات عسكرية تابعة للجيش ونقاط أمنية تابعة لجهاز قوى الأمن الداخلي، مستخدما سلاحا ناريا حربيا "بندقية آلية" وعددا من القنابل ودراجة نارية كان يستقلها في التنقل بين الأهداف، على نحو أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول وجندي بالجيش، ورقيب وعريف بقوى الأمن الداخلي، ثم قام بالاحتماء بأحد المباني القريبة.