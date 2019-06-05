محافظ بني سويف يؤدي صلاة العيد بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
أدى المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة في حضور اللواء أشرف عز العرب مدير الأمن، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف.
وقدم المحافظ التهنىة لأبناء المحافظة، بالعيد داعيا المولى عزوجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركة.
وتمت لأول مرة ترجمة خطبة العيد بساحة المسجد إلى لغة الإشارة لإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة السمعية لفهم مضمونها والاستفادة منها، ضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة خطب صلاة الجمعة والعيدين بلغة الإشارة في عدد من المساجد الرئيسية بواسطة مترجمي لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة، والتي تشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة
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