بالصور.. 23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد –محمد الباريسي: نشر مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 23 سيارة إسعاف في محيط الحدائق والمنتزهات العامة وأماكن تجمعات مواطني المحافظة بمراكزها الخمسة. وأكد الدكتور أحمد النفار، مدير هيئة الإسعاف بالوادي الجديد، تخصيص 23 سيارة إسعاف بمختلف الأماكن الحيوية والمنتزهات العامة والحدائق العامة، لتلافي أي حوادث بنطاق المحافظة وتأمين الاحتفالات بالعيد. وأضاف النفار، إلغاء كل الإجازات خلال فترة العيد ورفع درجة الاستعدادات للدرجة القصوى بالمرفق استعداد 73 سيارة إسعاف بالمرفق طوال أيام عيد الفطر المبارك. وفى سياق متصل رفعت محافظة الوادي الجديد، حالة الطوارئ منذ أمس الخميس، وشكلت غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، كما جرى إلغاء الإجازات للعاملين بمرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، وذلك تحسبا لأي طوارئ خلال أيام العيد.​

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