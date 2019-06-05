محافظ السويس ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد بساحة الخالدين

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

أدى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير الأمن صلاة عيد الفطر المبارك بساحة الخالدين بحي فيصل، وهي أكبر ساحات الصلاة بالحي.

وتبادل اللواء صقر واللواء جاد والقيادات الأمنية، التهنئة بالعيد مع المواطنين، كما حضر لساحة الخالدين الدكتور على عطا نائب رئيس جامعة السويس، ورؤساء الاحياء ومديري المديريات ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والجمعيات الاهلية.

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وفي خطبة العيد بساحة الخالدين، قال الدكتور محمد عجمي وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة إن الفرحة التي تعم على سائر المسلمين بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك بعد صيام شهر رمضان، وفي أيام العيد

ينتظر المسلم الجائزة والمكافأة على فريضة الصيام التي أداها خلال شهر رمضان الكريم، وفي نهاية خطبته دعا وكيل وزارة الاوقاف أن يحفظ الله مصر ويسودها الامن والامان والاستقرار.

وعقب انتهاء الصلاة تطوع عدد من الشباب لتوزيع الحلوى والهدايا الرمزية والبالونات على الأطفال، لإسعادهم بأجواء بينما تطوع أخرين للرسم صور الحيوانات على وجوه الأطفال.​