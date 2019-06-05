بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في 443 ساحة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أدى آلاف المصلين بمحافظة القليوبية، صلاة عيد الفطر في 443 ساحة للصلاة بمدن ومراكز المحافظة، المختلفة وسط إقبال كبير من المواطنين على أداء صلاة العيد من مختلف الشباب والاطفال والسيدات.
وأكد محافظ القليوبية الدكتور علاء مرزوق، رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين وإفساح المجال أمام الإستمتاع بأوقات سعيدة خلال أيام العيد.
وكلف المحافظ، مسئولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وكميات كبيرة بمختلف المجمعات الإستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة ، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطنين.
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