السيسي يتناول الإفطار مع أبناء وأسر الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إفطار أول أيام العيد صباح اليوم الأربعاء، مع بعض أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة أثناء الاحتفال بمركز المنارة للمؤتمرات.

وكرم السيسي أسماء بعض شهدا الجيش والشرطة بعد احتفال بعروض فنية، بحضور أبناء وزوجات الشهداء.

كان الرئيس السيسي أدى صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بصحبة عدد من أبناء الشهداء.

كما أدى الصلاة إلى جانب الرئيس السيسي، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من رجال القوات المسلحة والشرطة.