بالصور- الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في ساحات ومساجد الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أدى الآلاف صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الأربعاء، في ساحات الصلاة التي خصصتها وزارة الأوقاف في الإسكندرية فيما زاد عدد الوافدين على مسجدي المرسي أبو العباس والقائد إبراهيم وسط المحافظة

وألقى خطبة العيد بمسجد المرسي أبي العباس، الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف والتي دارت عن العادات والأخلاق الإسلامية التي يجب إتباعها في عيد الفطر المبارك، فضلا عن مظاهر الاحتفال بالعيد.

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وتحدث أئمة الأوقاف في ساحات الصلاة عن الآداب الإسلامية في العيد وضوابطه وأحكامه، و ما يستحب في تلك الأيام من أعمال، فضلا عن صلة الرحم والدعوة إلى التسامح ونبذ الخلافات في إطار شرح العبادات والأعياد في الإسلام.

والتقط المصلون الذين توافدوا على ساحات المساجد الصور التذكارية عقب انتهاء خطبة العيد، وسط أجواء احتفالية بين الأهالي المتواجدين بالميادين، بصحبة أطفالهم والذين حرصوا على شراء الهدايا ومشاركة ذويهم في الاحتفال.

وكانت أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية انتهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تخصيص نحو 529 ساحة لإقامة صلاة العيد، تغطي كافة أنحاء المدينة.