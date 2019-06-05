بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في 406 ساحات بمحافظة المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية – عاشور ابوسالم :

أدى آلاف المواطنين، صلاة عيد الفطر، بالساحات في محافظة المنوفية، والتي يبلغ عددها 406 ساحات.

وردد المئات من المواطنين في الاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم، تكبيرات العيد، ووزع البعض من المتطوعين الحلوى والبلالين والشيكولاتة على المصلين والأطفال.

وخطب العيد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية الشيخ أحمد عبد المؤمن.

فيما شهدت ساحات صلاة العيد تكثيفًا أمنيًا من قوات الشرطة.