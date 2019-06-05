حالة الطقس: درجات الحرارة تبقى فوق المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يظل الطقس اليوم، الأربعاء، حارا وغائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم.

وفي ساعات بعد الظهر يتوقع أن تهب رياح شمالية نشطة.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 22، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 23، صفد 32 – 21، طبرية 39 – 24، الناصرة 33 – 22، حيفا 29 – 22، يافا 30 – 22، القدس المحتلة 32 – 22، عسقلان 28 – 22، عين جدي (البحر الميت) 42 – 29، بئر السبع 35 – 21، أم رشرش (إيلات) 41 – 21.

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ولا يتوقع أن يطرأ تغيير ملموس على درجات الحرارة يوم غد، الخميس، ويكون الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار، ولطيفا في ساعات الليل.

أما يوم الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفياً عاديا في ثالث أيام عيد الفطر السعيد.

ويتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم السبت، ليسود جو صيفي شديد الاعتدال في ساعات النهار في كافة المناطق ما عدا مناطق الأغوار التي ستشهد جوا حارا إلى شديد الحرارة والمناطق السهلية التي ستشهد جوا حارا نسبيا وقت الظهيرة تحديدا.