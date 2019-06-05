أطباء السودان المركزية: ارتفاع عدد القتلى في السودان إلى 60

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

قالت لجنة أطباء السودان المركزية في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ اقتحمت قوات الأمن مخيما للاحتجاج خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم يوم الاثنين ارتفع إلى 60.

وكانت آخر إحصائية للقتلى تشير إلى أن العدد 35.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ومدتها ثلاث سنوات.