الرئيس هادي : جماعة الحوثي المسلحة أداة إجرامية بيد إيران تهدد بها السلم والأمن الإقليمي والدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن جماعة الحوثي المسلحة أداة إجرامية بيد إيران تهدد بها السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجدد الرئيس هادي خلال كلمة له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التمسك بمبادئ الثورة اليمنية والمضي في النضال لاستعادة اليمن، في ظل دولة اتحادية عادلة.وأضاف" المليشيا الحوثية الانقلابية جعلت اليمنيون يصومون رمضان لعامهم الخامس على التوالي وهم يعانون شقاء الحرب والتمزق وتظللهم رائحة الموت وتحيطهم مشاهد الدمار وشبح المجاعة".وتابع: "إصرار الحوثيين على عرقلة كل مشاريع السلام ورفض كل مقترح للتخفيف من آلام اليمنيين ومواجعهم إصرارا لا يفسره إلا أنهم أداة لخدمة أجندة إيرانية لا تهمها مصلحة اليمن واليمنيين وترى بالحوثيين أداة إجرامية تهدد بها السلم والأمن الإقليمي والدولي".وأضاف مخاطباً سكان العاصمة صنعاء وكل المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين "أقول لكم أننا نعلم أنكم تعانون معاناة قاسية ونعلم حجم صبركم وتحملكم لطيش تلك المليشيات العابثة ولتعلموا أنكم في قلوبنا ونحن معكم ونعمل للتخفيف عنكم بشتى الطرق والوسائل".

وللمرة الأولى، يشهد أول أيام عيد الفطر المبارك اختلافًا في اليمن، نظراً لحالة الانقسام التي تعيشها اليمن ، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، وبين الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء من جهة أخرى.

وأعلن الحوثيون الثلاثاء مكمل لشهر رمضان، تبعا للنظام الإيراني فيما وزارة الأوقاف اليمنية التابعة للحكومة الشرعية أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال، وشنت مليشيات الحوثي حملة إغلاق للمطاعم التي فتحت أبوابها لتقديم وجبات الفطور والعداء في مناطق سيطرتها