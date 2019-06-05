جنبلاط: الارهاب لا دين له ومحاربته تكون في رفع الظلم عن الموقوفين

قال رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، "كفى تعميم نظريات الحقد والكراهية تجاه ​السنة​. ان ​الارهاب​ لا دين له ولا هوية ومحاربته تكون في رفع الظلم عن الموقوفين ومحاكمتهم وانصافهم، وفي مشاريع حقيقية للتنمية في ​الشمال​ لا وهمية وفي تحسين اوضاع السجون وفي الانتباه ان الذئاب المنفردة قد تكون على شاكلة ​شاكر العبسي​ وامتداداته".

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