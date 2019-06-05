رجل أميركي يرمي طفلاً من شرفة مركز تجاري بولاية مينيسوتا الأميركية

حكم على رجل أميركي بالسجن 19 عاما، إثر اعترافه برميه طفلا عمره 5 سنوات من شرفة في الطابق الثالث، لمركز تسوق يقع في ولاية ​مينيسوتا​ الأميركية.

واعترف الفاعل، إيمانويل أراندا، أنه قصد "مركز ​أميركا​ للتسوق"، بنية "قتل أحد ما"، فاختار الطفل المسكين، لاندن، وألقاه من الطابق الثالث، في حين أكد أهل الضحية خلال المحاكمة أن الفاعل قام بالقتل عمدا.

وخلال التحقيق معه، أبلغ أراندا المحققين أنه كان يحاول استلطاف نساء في المركز التجاري، وعندما باءت جميع محاولاته بالفشل، "تسبب ذلك في جعله عدوانيا"، مضيفا أنه كان يرغب بقتل شخص بالغ، قبل أن يختار الطفل لاندن.

ونجا الطفل من الموت بأعجوبة، بعد أن ألقي به من ارتفاع 12 مترا، لكنه خضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يستقر وضعه.

وخلال المحاكمة، طالبت عائلة لاندن بإنزال أشد العقوبات بأراندا، لكي "يدرك عواقب أفعاله"، في حين اتهمته ​النيابة العامة​ بتهمة واحدة هي القتل العمد، مقابل اعترافه بصدق عما ارتكبه.