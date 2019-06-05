خارجية أميركا: هيل بحث مع نائب وزير الدفاع السعودي الأوضاع في السودان

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وكيل الوزارة للشؤون السياسية ديفيد هيل اتصل بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وبحث معه التطورات في السودان.
وأكد هيل لخالد بن سلمان أهمية نقل السلطة في السودان إلى حكومة بقيادة مدنية.
هذا وتصاعدت حدة الأزمة بشكل غير مسبوق بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" في السودان، على وقع اتهام المعارضة للجيش بفض اعتصامهم أمس أمام مقر القيادة العامة، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى.
وعاشت الخرطوم يوما داميا، إثر قيام قوات الأمن السودانية بفض اعتصام المحتجين الموجودين أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج.
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