البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم خلال 2019 و2020

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصادي العالمي لعام 2019 بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 2.6 بالمئة بسبب تباطؤ الديناميكيات الاقتصادية، كما هبطت توقعات عام 2020 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمائة.
وجاء في التقرير الشهري الجديد الذي هبطت عن توقعاته في شهر كانون الأول الماضي: "وفقا للتوقعات، في عام 2019، سوف يتباطأ معدل نمو الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من المتوقع سابقا — إلى 2.6 بالمئة، أما في عام 2020، وسيزداد بشكل طفيف ويصل إلى 2.7 بالمئة".
وأضاف تقرير البنك الدولي أنه "في روسيا، تم تخفيض التوقعات لعام 2019 إلى 1.2 بالمئة، ما يعكس الانخفاض في إنتاج النفط. تشديد السياسة النقدية، التي كانت مع زيادة ضريبة القيمة المضافةفي أوائل عام 2019، تساهم أيضا في إضعاف النمو الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من 2019".
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