شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وأمريكا: سنتصدى لأعمال إيران الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة أمس (الثلاثاء) عزمهما منع إيران من تطويرأسلحة نووية، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إن واشنطن عازمة على منع طهران من تطوير أسلحة نووية، وقال خلال مؤتمر صحفي في لندن مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن أمريكا عازمة مع البريطانيين على التصدي لأعمال إيران الإرهابية. وأضاف أن الولايات المتحدة تتشارك مع البريطانيين الأهداف والتحديات حول العالم، وتابع: «عملنا مع البريطانيين على إلحاق هزيمة كاملة بتنظيم داعش». وأعرب ترمب عن اعتقاده بأن بريكست سيحصل ويجب أن يحصل، مضيفاً: «سنوقع اتفاقا تجاريا عظيما مع بريطانيا بعد بريكست.. ولدينا علاقة استخباراتية قوية مع بريطانيا، وسنتجاوز خلاف هواوي». وعن عمدة لندن صادق خان، قال ترمب إنه لم يقم بعمله بشكل جيد، وعليه التركيز على وظيفته.

من جانبها، قالت ماي إن لندن ستطور شراكة تجارية مع الولايات المتحدة بعد بريكست، مضيفة: «ما زلت مؤمنة بضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وعن محادثاتها مع الرئيس ترمب، قالت ماي: «ناقشت مع الرئيس ترمب التحديات الجديدة تجاه أمننا»، مشيرة إلى أنه يجب على إيران الوفاء بالتزاماتها وعدم التصعيد. وقالت ماي: «مستمرون بالعمل مع الولايات المتحدة والإبقاء على تحالفنا، ومتفقون مع الرئيس ترمب في تحقيق الأهداف نفسها في ما يتعلق بإيران»، مضيفة: «نبذل قصارى جهدنا لتفادي التصعيد مع إيران».