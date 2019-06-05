أمريكا تطلب دعم روسيا بشأن إيران خلال اجتماع مهم في إسرائيل

رويترز

قال مسؤول أمريكي أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ، تعتقد أن روسيا ربما تكون أكثر استعدادا من ذي قبل للتعامل مع المخاوف الأمريكية والإسرائيلية بشأن نفوذ إيران، بما في ذلك في سوريا، عندما يجتمع مستشارو الأمن القومي في القدس هذا الشهر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، سيلتقي بنظيريه الإسرائيلي والروسي في القدس في يونيو. لكنها لم تذكر تفاصيل عن الاجتماع، الذي يأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران.

ووصف المسئول الكبير في إدارة ترامب، الذي تحدث إلى...