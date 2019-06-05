البحرية الأميركية:طائرة روسية اعترضت طائرة استطلاع اميركية فوق المتوسط

أعلن المكتب الإعلامي للأسطول السادس الأميركي أنه "جرى اعتراض ​طائرة​ أميركية من طراز" بي- 8 إي" بوسيدون كانت تحلق في المجال الجوي الدولي للبحر المتوسط من قبل طائرة روسية طراز" سو- 35 " ثلاث مرات خلال 175 دقيقة، واعتبر هذا المواجهة غير آمنة، كون الاعتراض الأول والثالث كان آمنين بينما الاعتراض الثاني كان غير آمن"، لافتة الى أن "الطائرة الروسية حلقت بسرعة عالية مباشرة أمام الطائرة الأميركية، مما خلق خطرا على الطيارين وأفراد الطاقم لدينا".

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