ملك المغرب أصدر عفوا عن 107 من معتقلي احتجاجات الريف وجرادة

أعلنت وزارة العدل المغربية أن الملك محمد السادس أصدر لمناسبة عيد الفطر، عفوًا ملكيًا عن 107 أشخاص اعتُقلوا على خلفيّة حركتَين احتجاجيّتَين شهدهما المغرب بين عامَي 2016 و2018، موضحة أن "العفو شمل 60 معتقلاً دينوا على خلفيّة "حراك الريف"، و47 آخرين دينوا في إطار احتجاجات جرادة".
ولفتت الى العفو يتعلّق بـ"مجموعة من المعتقلين الذين لم يَرتكبوا جرائم أو أفعالاً جسيمة في هذه الحوادث".
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