المضادات الجوية السورية تصدت لطائرات مسيرة في محيط مهبط طائرات في حماة

أفاد "التلفزيون السوري" أن المضادات الجوية السورية تصدت لطائرات مسيرة اطلقها مسلحون في محيط مهبط الطائرات الهليكوبتر في جب رملة بمحافظة حماة.
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