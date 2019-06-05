مقتل 5 أشخاص بغارة لطيران التحالف في الضالع في اليمن

اشارت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ أن "طيران التحالف استهدف بغارة منطقة الثوخب في مديرية الحشاء غرب الضالع ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في حصيلة أولية". ولفتت الى أنه "في محافظة صعدة الحدودية مع ​السعودية​، جدد طيران التحالف قصف مديرية حيدان جنوب غربي صعدة"، مشيرة الى أن "طيران التحالف عاود بـ 6 غارات قصف شبكة ​الاتصالات​ في حيدان، وذلك بعد ساعات من شنه 5 غارات على الشبكة في المديرية ذاتها".

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