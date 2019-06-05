إنقاذ 80 مهاجر غير شرعي بينهم ثلاثة أطفال قبالة السواحل الليبية

أكد الناطق الرسمي باسم ​القوات​ البحرية التابع ل​حكومة​ الوفاق الوطني العميد قاسم قاسم في تصريح لوكالة "​سبوتنيك​" أن "دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي، الزورق الزواية، تمكن بناء على بلاغ من إنقاذ 80 مهاجر غير شرعي"، مشيرا إلى أن "من بينهم ثلاثة أطفال وست نساء، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك وبدون محرك".

وأشار قاسم الى أن "​المهاجرين​ أغلبهم من ​السودان​، والباقي من جنسيات أفريقية مختلفة"، منوها أن "عملية الإنقاذ تمت على بعد نحو 64 ميل شمال الزاوية"، موضحاً أن "المهاجرين تم إنزالها في نقطة مصفاة الزاوية، حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، عقب ذلك تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء النصر".