الشرطة البرتغالية تفكك شبكة للاتجار بالبشر وتحرر 20 امرأة

أعلنت الشرطة البرتغالية أن السلطات فككت شبكة للاتجار بالبشر كانت تجبر النساء المستضعفات على ممارسة البغاء بأنحاء أوروبا، وذلك بعد تحريات استمرت لستة أشهر بدعم من وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول".
وذكرت إدارة الهجرة والحدود في البرتغال أن العملية، التي أطلق عليها اسم "إل بايب"، أسفرت عن إلقاء القبض على ثمانية أجانب يشتبه في اتجارهم بالنساء لاستغلالهن جنسيا وغسيل الأموال والانتماء إلى إحدى عصابات الجريمة المنظمة.
وفي إطار هذه العملية التي نفذتها في المنطقة الشمالية في البرتغال، دهمت الإدارة 12 منزلا وفتشت 12 مركبة وصادرت مجوهرات وأموالا ووثائق مزورة، كما فتشت شركتين لتحويل الأموال ووكالة سفريات.
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