محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

تصوير- محمود بكار:

بدأ المصلون في التوافد على جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة؛ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد جدل حول استطلاع هلال شهر شوال.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين وزعماء الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بدء توافد المصلين على جامع عمرو بن العاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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