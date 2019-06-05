أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف "في ليلة العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 3320 متهمًا بينهم 19 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 2225 جرام حشيش، 137 قرصا مخدرا، و298 جرام هيروين و30 جراما من مخدر الإستروكس.

في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهم في قضية دفاع عن النفس عُثر بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و4 طلقات.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.​