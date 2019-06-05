"عش البلبل".. الشرطة تزيل ملهى ليلي و7 شاليهات بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة صادرة بحق ملهى ليلي بمنطقة عش البلبل بالطريق الصحراوي. ووجهت المديرية حملة لمواجهة العناصر الإجرامية الخطرة بمحيط منطقة عش البلبل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم أول أكتوبر. تم تنفيذ قرارات إزالة بالملهى المُشار إليه ومبنى خدمي و7 شاليهات جميعهم غير مرخصين، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.​

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