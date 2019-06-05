وصول أول رحلة للخطوط الصربية إلى مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

وصلت إلى مطار القاهرة، فجر اليوم الأربعاء، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الصربية المباشرة بين بلجراد والقاهرة، بعد توقف لأكثر من 13 عاما.

ووصلت الرحلة وعلى متنها، سفير مصر لدى صربيا، وسفير صربيا لدى القاهرة، وعدد أخر من المدعوين من قبل الشركة.

يذكر أنه بعد تسيير الخط الجديد تصبح القاهرة هي المحطة الوحيدة في أفريقيا التي تصل إليها خطوط الطيران الصربية.

ويعمل الخط الجديد على ترسيخ مكانة القاهرة كمركز جوي إقليمي في أفريقيا وترسيخ مكانة مصر كواجهة رئيسية للسياحة للبلقان بشكل خاص وجنوب وشرق أوروبا بشكل عام.