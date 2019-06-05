يستغل سيدتان.. ليلة سقوط عصابة "الباشا" للنصب على المواطنين بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة حيلة 4 أشخاص بينهم سيدتان كونوا عصابة للنصب على راغبي العمل بدولة الإمارات.

وردت معلومات لمدير وضباط مكافحة جرائم الأموال العامة أكدتها التحريات مفادها قيام كلا من: "رضا. س" 50 سنة عاطل سبق اتهامه في 19 قضية وشهرته "الباشا"، و"خالد.ع" 28 سنة مسجل خطر نصب، و"سماح.م" 35 سنة مسجلة قضايا نصب وهاربة من حكم بالحبس سنة، و"منة الله.م" 27 سنة، يزاولون نشاطا إجراميا في مجال التزوير المحررات الرسمية، وتقليد أختام شعار الجمهورية وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

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ويتخذ المتهمون مكتبا بحدائق الأهرام وكرا لنشاطهم، وإيهام ضحاياهم بمقدراتهم علي تسفيرهم للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، والاستيلاء من كل منهم علي مبلغ 5000 جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتب وأمكن ضبط المتمهمين، وعُثر على كارنية مزور يحمل اسم وصورة المتهم الأول مثبت به عضو بالمجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان، 5 تأشيرات مزورة بأسماء ضحاياهم منسوب صدورها لدولة الإمارات بالإضافة إلى 20 سيرة ذاتية و دفتري إيصالات باستلام مبالغ مالية من ضحاياهم ومبلغ 4 آلاف جنيه.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأقرت الثالثة بالحكم الصادر ضدها، وتم تحرير محضر أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.​